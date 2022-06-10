Англия

У клубі вважають, що бразилець відповідає філософії Мікеля Артети.

Вінгер Лідс Юнайтед Рафінья може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє Evening Standard, Арсенал є одним із клубів, який серйозно зацікавлений у підписанні 25-річного бразильця.

У клубі з Північного Лондонону вважають, що технічний, швидкий, пресингуючий та універсальний Рафінья, який також може зіграти у центрі нападу, відповідає філософії та вимогам головного тренера Мікеля Артети.

"Каноніри" поки що не робили офіційних пропозицій щодо головної зірки Лідса, проте напевно розглядатимуть його трансфер влітку.

Спочатку Арсенал хоче за будь-яку ціну оформити трансфер Габріеля Жезуса з Манчестер Сіті, а також посилити центр півзахисту шляхом підписання Юрі Тілеманса з Лестера.

Минулого сезону Рафінья провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі. Раніше бразильця активно пов'язували з мюнхенською Баварією, але та, мабуть, німці зосередилися на трансфері Садіо Мане з Ліверпуля.