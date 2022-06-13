Англия

Функціонер прокоментував підписання контракту з Голандом.

Чинний чемпіон Англії, Манчестер Сіті, нещодавно оголосив про підписання контракту з норвезьким нападником Ерлінгом Голандом, який до цього виступав у складі дортмундської Боруссії.

Спортивний директор "містян" Чікі Бегірістайн прокоментував цю значущу подію в історії його клубу.

"Ми спостерігали за Ерлінгом уже кілька років, тому ми раді зрештою привести його сюди, у Манчестер Сіті.

Він — величезний талант і протягом останніх кількох сезонів був одним із найкращих нападників Європи. Його результативність є винятковою, а його виступи в дортмундській Боруссії, у Лізі чемпіонів зокрема, довели, що він може досягти успіху на найвищому рівні.

Ерлінг має все, що ми хочемо побачити від нападника, і ми впевнені, що він досягне успіху в цій команді та цій системі.

Його професійний ріст був вражаючим, але йому всього лише 21 рік. Його найкращі часи ще попереду, і ми впевнені, що він зможе стати ще краще, працюючи з Пепом.

Це дуже багатообіцяюче підписання для нашого клубу, і я впевнений, що нашим вболівальникам сподобається спостерігати за виступами Ерлінга в цій команді", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що раніше й сам Голанд поділився очікуваннями від співпраці з Гвардіолою.