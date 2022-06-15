Англия

Бельгійський форвард хоче повернутися до табору "нерадзуррі".

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку може повернутися до міланського Інтеру, за який він виступав до переїзду на Стемфорд Бридж влітку минулого року.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сьогодні, 15 червня, клуби провели "позитивну зустріч", де обговорювалася оренда 29-річного бельгійця.

Під час переговорів сторони обговорювали плату за оренду футболіста та його високу заробітну плату. Зважаючи на все, зустріч пішла успішно.

Сам Лукаку хоче продовжити свою кар'єру лише в Інтері.

Минулого сезону бельгійський фоврард провів у АПЛ 26 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.