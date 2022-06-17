Англия

Англійський форвард продовжуватиме виступати за команду Мікеля Артети.

Молодий нападник Едді Нкетіа вирішив пов'язати своє майбутнє з лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 17 червня, 23-річний форвард підписав із "канонірами" новий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.

Заради продовження кар'єри в Арсеналі Нкетіа відхилив кілька пропозицій з АПЛ та Бундесліги, – стверджує джерело.

Нагадаємо, раніше сьогодні Порту офіційно підтвердив, що їхній 22-річний плеймейкер Фабіу Вієйра продовжить кар'єру в Арсеналі.

Також "каноніри" вже встигли оформити трансфер 19-річного правого вінгера Маркіньоса із Сан-Паулу. Крім того, вони працюють над підписанням форварда Ман Сіті Габріела Жезуса та центрального півзахисника Лестера Юрі Тілеманса.