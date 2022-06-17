Англия

Гравець приєднається до команди 1 липня.

Лідс Юнайтед досить активно веде себе на трансферному ринку у пошуках посилення складу у поточне вікно переходів.

Як повідомляє офіційний сайт "павлинів", Марк Рока підпише чотирирічний контракт до літа 2026 року. Сума трансферу залишається невідомою.

Іспанський футболіст минулого сезону провів тринадцять поєдинків на клубному рівні за Баварію, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що півзахисник Лідса Келвін Філліпс може перейти в Манчестер Сіті за 50 мільйонів євро.