Лига наций

Захисник збірної України прокоментував матч із Ірландією.

У четвертому турі Ліги націй збірна України у польському Лодзі не зуміла переграти Ірландію (1:1).

Захисник команди Петракова Віталій Миколенко прокоментував результат поєдинку, а також висловився щодо повернення Ярмоленка у стартовий склад.

"Гол Коллінза? Так вийшло, але він, звичайно, молодець. На наступному зборі ми розберемо всі помилки та з'ясуємо, як так сталось, що він обіграв півкоманди.

Ярмоленко дуже важливий для нас гравець, це капітан команди. Він завжди веде нас вперед і сьогодні він вийшлов на поле після маленької паузи. Старався, як і всі ми. Він як вино — з роками стає сильніше та гарніше.

Подивимось щодо дивізіону А, далі нас чекають дві гри з Шотландією, у Вірменії теж легко не буде. Зараз ми виконали завдання лише наполовину.

Головна наша мета не виконана — ми не вийшли на чемпіонат світу. Сьогодні результат повністю по грі. Сім очок, а не дев'ять? Могло бути і шість. Все закономірно", — розповів футболіст.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Україна — Ірландія.