Англия

"Червоні дияволи" хочуть отримати півзахисника.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "червоні дияволи" запропонували за Френкі Де Йонга 70 мільйонів євро.

Стверджується, що 60 мільйонів з них планувалось виплатити відразу, тоді як ще 10 мільйонів євро як бонуси.

Проте Барселона відхилила першу пропозицію, але переговори між клубами продовжуються.

У минулій кампанії Френкі де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Тен Хагу не вдалося вмовити Френкі де Йонга перейти до Манчестер Юнайтед.