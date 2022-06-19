Англия

Юнак складе конкуренцію Тренту Александер-Арнольду.

Перемовини між англійським Ліверпулем та шотландським Абердіном щодо придбання "червоними" захисника Калвіна Ремсі за останній тиждень стали одним із зразків максимально ефективної роботи збоку представників менеджменту обох команд.

Інформація щодо зацікавленості команди Юргена Клоппа в 18-річному фланговому футболісті була актуальною лише до сьогодні, 19 червня, коли віце-чемпіони Англії зрештою досягли домовленості з шотландським клубом про трансфер.

Зрештою, залишалось лише дочекатись офіційного оголошення про підписання контракту, із чим "червоні" також не забарились.

Новий правий захисник колективу Клоппа отримав 22 номер на футболці.

Зауважимо, що за підсумками цього сезону асоціацією шотландських футбольних журналістів назвала Ремсі найкращим молодим гравцем.

Вартість трансферу склала 6,5 млн фунтів стерлінгів (7,57 млн євро).

У цьому сезоні футболіст відіграв 33 матчі, забивши при цьому один гол та віддавши дев’ять гольових передач.