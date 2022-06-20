Португальский нападник не хоче переходити в Рому.
Кріштіану Роналду, getty images
20 червня 2022, 18:30
Кріштіану Роналду після першого сезону в Манчестер Юнайтед після повернення пов'язують із переходом до іншого клубу.
Серед варіантів називається Рома, однак, як повідомляє Corriero dello Sport, португальський нападник не хоче переходити до табору римлян.
Стверджувалося, що у підписанні досвідченого футболіста особисто зацікавлений Жозе Моуріньо, але навіть цей фактор не вплинув на рішення Роналду.
У минулому сезоні Роналду зіграв у 38 матчах за МЮ, в яких забивши 24 голи та віддавши три результативні передачі.
Нагадаємо, що Роналду став найкращим гравцем МЮ сезону-2021/22 за версією вболівальників.