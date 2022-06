Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став найкращим гравцем минулого сезону за версією вболівальників.

Футболіст отримав премію імені сера Метта Басбі вчетверте, що є рекордом клубу.

You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year