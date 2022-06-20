Англия

Вінгер Манчестер Сіті готовий змінити клуб.

Манчестер Сіті розглядає варіант із продажем Рахіма Стерлінга в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, англійський вінгер готовий перебратися до лондонського Челсі, який виявляє до нього інтерес.

Контракт Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті спливає влітку 2023 року. Минулого сезону 27-річний англієць провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що Арсенал зробить пропозицію щодо контракту Стерлінгу, якщо той не домовиться з Манчестер Сіті.