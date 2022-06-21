Англия

Японський вінгер змінить клубну прописку.

Ліверпуль, як і раніше, працює над розвантаженням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Фабриціо Романо, англійський клуб домовився про продаж Такумі Мінаміно у Монако за 15 мільйонів євро.

Контракт між французьким клубом та японським гравцем буде підписано на п'ять років. Для Ліверпуля буде передбачено бонуси.

У сезоні-2021/22 Мінаміно провів на полі 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи.

Нагадаємо, що раніше Мане прибув до Мюнхена для проходження медичного огляду.