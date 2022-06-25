Англия

Потенційний конкурент Артема Довбика зрештою повернувся до АПЛ.

Наприкінці цього сезону англійський Ноттінгем Форест здобув для себе путівку до "елітного" дивізіону, після чого розпочав кампанію з підсилення власного складу перед поверненням до Прем’єр-ліги.

Першими позиціями, над якими вирішили попрацювати "червоні" стали воротарська та нападницька лінія, куди клуб запросив до оренди голкіпера Манчестер Юнайтед Діна Гендерсона та форварда берлінського Уніону Тайво Авонії відповідно.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, для жодного з цих виконавців не склало труднощів провести вдалі перемовини про трансфер, тому вже найближчим часом відбудеться їхня урочиста презентація в якості нових футболістів клубу.

Залишається лише додати, що за трансфер 24-річного нігерійського гравця, який у 43 матчах сезону забив 20 голів та віддав п’ять гольових передач, Ноттінгем заплатив трохи більше 20 млн євро.

При цьому, Ліверпуль, який є колишнім клубом Авонії, отримає 10% від цієї суми, згідно з умовами чинного контракту футболіста з Уніоном Берлін.