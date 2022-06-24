Англия

Українець має сто разів подумати, якщо захоче обрати "лісників".

Nottingham Forest have signed all the paperworks for Taiwo Awoniyi deal with Union Berlin. It’s done and sealed, agreement completed. 🔴 #NFFC



£17m release clause triggered and Liverpool will receive 10% of the transfer. #LFC ⤵️ https://t.co/IxoTSPWtrA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022

Раніше повідомлялося , що новачок АПЛ Ноттінгем Форрест знаходиться за крок від підписання нігерійського форварда Уніона Тайво Авонії. За словами відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романа, ця справа вже вирішена і всі бумаги підписані.

24-річному нападнику для отримання статусу "лісника" залишилося лише повідомлення на офіційному сайті клубу.

У сезоні-2021/2022 Авонії зіграв 43 матчі у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач. Нігерієць із п'ятнадцятьма м'ячами (два з пенальті) посів шосте місце у списку бомбардирів Бундесліги, а його команда посіла п'яту сходинку та пробилася до Ліги Європи.

Зауважимо, що раніше "Ноттінгем Форрест" розглядав на позицію центрального нападника українцям Артема Довбика і був готовий викласти за нього 12 мільйонів євро. За Тайво англійці у свою чергу заплатять більше 18-ти.