Англия

Бразилець може залишити Францію.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар може влітку залишити свій клуб та перебратись до Англії.

Футболіст входить в шорт-лист Манчестер Юнайтед на той випадок, якщо команду залишить Кріштіану Роналду, повідомляє RMC.

Окрім того, існує вирогідність того, що Ньюкасл запросить зіркового бразильця до свого складу. Сам футболіст може відмовити клубам через стабільність ігрової практики в Парижі напередодні чемпіонату світу.

Минулого сезону Неймар провів 28 матчів, у яких забив 13 голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Челсі зацікавлені в Неймарі.