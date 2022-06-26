Англия

"Дачники" зацікавлені у послугах Андреаса Перейри.

Фулгем веде переговори з Манчестер Юнайтед щодо переходу Андреаса Перейри, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, угода просувається успішно, проте деталей він не розкриває.

Минулого сезону Перейра виступав за Фламенго на правах оренди. Він відіграв 25 матчів, у яких забив два голи та зробив дві результативні передачі. Проте бразильський клуб не став його викуповувати, хоча мав опцію у розмірі 10,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт Перейри з Манчестером Юнайтед діє до літа 2023 року.