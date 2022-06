Учора з'явилася інформація, що Баварія бачить заміну Роберту Левандовські у Кріштіану Роналду. Однак вже сьогодні німецький журналіст видання Bild Крістіан Фальк у своєму Твіттері це заперечив та назвав неправдою.

The rumours of an interest of @FCBayern in @Cristiano Ronaldo are NOT TRUE ❌