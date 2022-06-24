Учора з'явилася інформація, що Баварія бачить заміну Роберту Левандовські у Кріштіану Роналду. Однак вже сьогодні німецький журналіст видання Bild Крістіан Фальк у своєму Твіттері це заперечив та назвав неправдою. 

Зазначимо, що мюнхенський гранд відхилив вже другу пропозицію Барселони щоо трансферу Роберта Левандовські. 

Нагадуємо, що Роналду незадоволений трансферною кампанією Манчестер Юнайтед.