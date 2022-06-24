Германия

Інформація про інтерес мюнхенців не відповідає дійсності.

Учора з'явилася інформація, що Баварія бачить заміну Роберту Левандовські у Кріштіану Роналду. Однак вже сьогодні німецький журналіст видання Bild Крістіан Фальк у своєму Твіттері це заперечив та назвав неправдою.

The rumours of an interest of @FCBayern in @Cristiano Ronaldo are NOT TRUE ❌ — Christian Falk (@cfbayern) June 24, 2022

Зазначимо, що мюнхенський гранд відхилив вже другу пропозицію Барселони щоо трансферу Роберта Левандовські.

Нагадуємо, що Роналду незадоволений трансферною кампанією Манчестер Юнайтед.