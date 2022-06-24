Інформація про інтерес мюнхенців не відповідає дійсності.
Кріштіану Роналду, Getty Images
24 червня 2022, 11:35
Учора з'явилася інформація, що Баварія бачить заміну Роберту Левандовські у Кріштіану Роналду. Однак вже сьогодні німецький журналіст видання Bild Крістіан Фальк у своєму Твіттері це заперечив та назвав неправдою.
Зазначимо, що мюнхенський гранд відхилив вже другу пропозицію Барселони щоо трансферу Роберта Левандовські.
Нагадуємо, що Роналду незадоволений трансферною кампанією Манчестер Юнайтед.