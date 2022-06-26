Италия

Можливе несподіване возз’єднання двох культових португальців.

Результативність португальського нападника Кріштіану Роналду в цьому сезоні був одним із виняткових світлих моментів на тлі загалом незадовільних виступів англійського Манчестер Юнайтед.

За свій перший сезон після повернення до АПЛ з туринського Ювентусу 37-річний виконавець відзначився 24 голами та трьома результативними передачами.

Однак, не дивлячись на ці показники, зірковий футболіст усе ще залишається незадоволеним перебігом справ у трансферній політиці клубу, через що ймовірний його перехід до іншої команди вже під час поточної кампанії.

Як повідомляє італійська преса, Роналду вже незабаром може знову опинитися в Серії А, проте цього разу в складі римської Роми.

Саме до такої неочікуваної співпраці може вдатися головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо задля вирішення кадрових питань у клубі.

Кріштіану був запропонований римлянам зусиллями його власного агента Жорже Мендеша, який також співпрацює з головним тренером Роми.

Станом на поточний момент подібний трансфер місцеві експерти вважають неможливим через фінансові обмеження ресурсів італійської команди, однак її керівництво вже почало розглядати це питання.