"Канонірам" більше не цікавий бразильський вінгер.
Рафінья, getty images
27 червня 2022, 19:25
Арсенал продовжує роботу над посиленням складу до наступного сезону у це трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб більше не зацікавлений у підписанні вінгера Лідс Юнайтед Рафіньї.
Джерело стверджує, що на рішення "канонірів" вплинуло два факти: сам Рафінья хоче перейти до Барселони, а Арсенал близький до підписання Габріеля Жезуса.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Манчестер Сіті може заробити на продажі Жезуса до Арсеналу