Англия

"Канонірам" більше не цікавий бразильський вінгер.

Арсенал продовжує роботу над посиленням складу до наступного сезону у це трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб більше не зацікавлений у підписанні вінгера Лідс Юнайтед Рафіньї.

Джерело стверджує, що на рішення "канонірів" вплинуло два факти: сам Рафінья хоче перейти до Барселони, а Арсенал близький до підписання Габріеля Жезуса.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Манчестер Сіті може заробити на продажі Жезуса до Арсеналу