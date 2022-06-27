Англия

Наступним трансфером має стати Жезус.

У лютому лондонський Арсенал оголосив про підписання воротаря Метта Тернера, який мав переїхати до Лондона влітку. "Каноніри" бачать у 28-річному екс-голкіпері американського клубу Нью-Інгленд Революшн підміну Аарону Рамсдейлу.

Як повідомлялося раніше, клуб зі столиці Великобританії заплатив за Тернера 6,7 мільйонів доларів, а ще 3 передбачено у вигляді бонусів.

Сьогодні Арсенал представив новачка на своєму офіційному сайту. У новому клубі Метт гратиме під номером 30.

За повідомленнями Фабріціо Романо, наступним футболістом, про підписання якого оголосять "каноніри", буде Габріель Жезус. Цілком можливо, що офіційна інформація про перехід бразильця з'явиться вже сьогодні.

Що стосується голкіперської позиції, то лондонці після відходу Бернда Лено також зацікавлені у підписанні голкіпера Барселони Нето.