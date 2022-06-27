Англия

Лондонці цікавляться бразильським гравцем.

Челсі продовжує працювати над посиленням складу у найближче трансферне вікно та розглядає кандидатуру Неймара.

Однак, як повідомляє Sky Sport, лондонський клуб сумнівається в тому, що зможе потягнути зарплату бразильця.

У підписанні вінгера зацікавлений особисто головний тренер Томас Тухель, проте сам футболіст хоче залишитися у ПСЖ.

Минулого сезону Неймар провів 28 матчів, у яких забивши 13 голів і віддавши вісім результативних передач.

Нагадаємо, що Неймар зіграв менше 50% часу після переходу до Парі Сен-Жермен.