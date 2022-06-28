Бразильський вінгер близький до переходу до табору лондонців.
Рафінья, getty images
28 червня 2022, 22:30
Челсі продовжує активну роботу над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, лондонський клуб домовився про підписання вінгера Лідс Юнайтед Рафіньї.
Стверджується, що Челсі заплатить за футболіста близько 60-65 мільйонів фунтів.
Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що Челсі зробить нову пропозицію щодо Стерлінга, в якому заікавлений головний тренер Томас Тухель.