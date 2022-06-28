Англия

Бразильський вінгер близький до переходу до табору лондонців.

Челсі продовжує активну роботу над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, лондонський клуб домовився про підписання вінгера Лідс Юнайтед Рафіньї.

Стверджується, що Челсі заплатить за футболіста близько 60-65 мільйонів фунтів.

Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що Челсі зробить нову пропозицію щодо Стерлінга, в якому заікавлений головний тренер Томас Тухель.