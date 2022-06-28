25-річний футболіст може продовжити кар'єру у лондонському клубі.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 15:26
Челсі розглядає можливість підписання Олександра Зінченка, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, "міщани" не проти відпустити українського захисника після того, як завершать придбання Марка Кукурельї з Брайтона приблизно за 55 мільйонів євро.
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Крім того, інтерес до гравця збірної України виявляють Евертон та Вест Гем. Тим не менш, у Челсі значно більше фінансових можливостей, ніж у вищезгаданих клубів.
При цьому Челсі також виявляє інтерес до двох інших футболістів Манчестер Сіті: перехід Рахіма Стерлінга здається справою часу, а також є інтерес до повернення Натана Аке, який раніше виступав за "синіх".
Однак припустити, що Манчестер Сіті погодитись відпустити одразу трьох своїх гравців до складу одного з конкурентів досить складно.
У сезоні-2021/22 Зінченко провів 28 матчів у всіх турнірах: на його рахунку п'ять результативних передач.