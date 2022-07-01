Англия

Трансфер Хамеда Траоре може обійтися у 25-30 мільйонів євро.

Атакуючий півзахисник Сассуоло Хамед Траоре у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 22-річний івуарієць потрапив у сферу інтересів Лідс Юнайтед.

Поки що між клубами не було якихось конкретних переговорів, проте трансфер Траоре може обійтися "павичам" у 25-30 мільйонів євро.

Минулого сезону Хамед Траоре провів за Сассуоло 32 матчі, забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі.

Оскільки івуарієць також може зіграти на фланзі атаки, теоретично він може розглядатися як заміна для Рафіньї, за якого ведуть боротьбу Челсі, Барселона та Арсенал.

Раніше повідомлялося, що Мілан повернеться до переговорів щодо Хамеда Траоре після вірогідної невдачі з Санчешем