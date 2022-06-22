Италия

ПСЖ добряче похитнув плани італійського чемпіона.

У битві за португальського півзахисника французького Лілля Ренату Санчеша чемпіон Ліги 1, Парі Сен-Жермен, як ввижається після новин останніх днів, зумів здолати опір італійського Мілана.

Аби не залишитися за підсумками літнього трансферного вікна зовсім без підсилення центральної ланки, колектив Стефано Пьолі, за повідомленням італійської преси, уже почав напрацьовувати інші варіанти розвитку подій.

Один із них — півзахисник Сассуоло Хамед Жуніор Траоре, який у свої 22 роки вже в першому повноцінному сезоні виступів за "нероверді" зумів завоювати місце в основному складі, до цього провівши рік у команді на правах оренди.

Його очікувана вартість складає 25 млн євро, що є співставним у порівнянні з пропозиціями Мілану щодо Санчеша.

За цей футбольний рік Траоре провів 32 матчі, забивши вісім голів та віддавши чотири гольові передачі.