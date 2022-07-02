Испания

Функціонер непрозоро натякнув, що не хоче продавати гравця.

Вже півтора місяці світові ЗМІ пишуть про потенційний перехід Френкі де Йонга у Манчестер Юнайтед.

Здається, футболіст і сам не проти приєднатись до свого колишнього наставника Еріка Тен Хага в Англію.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки, щодо продажу нідерландця.

"Ми не маємо наміру продавати його, і він хоче залишитися. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб він залишився. Манчестер Юнайтед не єдиний, хто хоче його", — заявив функціонер.

Раніше стало відомо, що Манчесер Юнайтед готовий заплатити Барсі 85 мільйонів євро за де Йонга.