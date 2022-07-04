Англия

Німецький тренер бачив розвиток команди іншим шляхом.

Колишній тимчасовий тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік звертався до керівництва клубу з проханням продати Кріштіану Роналду.

Як повідомляє видання The Athletic, німецький тренер писав Джону Мерто та Річарду Арнольду, проте неодноразово отримував відмову.

Ральф Рангнік бачив розвиток команди в інший спосіб — з центральним форвардом, який допоможе команді в довгостроковій перспективі і буде більш підходящою кандидатурою для футболу за активним пресингом.

Нагадаємо, що тепер сам Кріштіану Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед, сумніваючись у тому, що зможе досягти успіху з "червоними дияволами".