Невизначеності щодо майбутнього ключового нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжують набирати обертів після того, як з'явилася інформація про бажання 37-річного португальця змінити клуб цього літа.

Нині Роналду не тренується із "червоними дияволом" у рамках підготовки до нового сезону. Як повідомляє журналіст Джеймс Робсон, досвідчений португалець пропустив уже третє тренування манкуніанців поспіль.

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За інформацією джерела, у Манчестер Юнайтед не впевнені, що Роналду зрештою приєднається до команди на передсезонному зборі, хоча, звісно, ​​клуб хотів би зберегти свого найкращого бомбардира.

Раніше повідомлялося, що агент Роналду обговорював із Лапортою можливий перехід до Барселони.