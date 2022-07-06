Англия

"Червоні дияволи" досі не знають, чи приєднається зірковий португалець до команди на передсезонному зборі.

Невизначеності щодо майбутнього ключового нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжують набирати обертів після того, як з'явилася інформація про бажання 37-річного португальця змінити клуб цього літа.

Нині Роналду не тренується із "червоними дияволом" у рамках підготовки до нового сезону. Як повідомляє журналіст Джеймс Робсон, досвідчений португалець пропустив уже третє тренування манкуніанців поспіль.

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За інформацією джерела, у Манчестер Юнайтед не впевнені, що Роналду зрештою приєднається до команди на передсезонному зборі, хоча, звісно, ​​клуб хотів би зберегти свого найкращого бомбардира.

Раніше повідомлялося, що агент Роналду обговорював із Лапортою можливий перехід до Барселони.