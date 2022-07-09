"Червоні дияволи" не впевнені, що зможуть отримати півзахисника.
Френкі Де Йонг, getty images
09 липня 2022, 14:34
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Однією з пріоритетних цілей для "червоних дияволів" залишається півзахисник Барселони Френкі Де Йонг.
Однак, як повідомляє видання ESPN, англійський клуб почав сумніватися в тому, що угода таки здійсниться.
Джерело стверджує, що на тлі цих проблем Манчестер Юнайтед форсує переговори щодо Лісандро Мартінеса з Аяксом.
У минулому сезоні де Йонг провів 46 матчів у складі "синьо-гранатових", забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед вже зробив пропозицію щодо Лісандро Мартінеса.