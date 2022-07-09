Англия

"Червоні дияволи" не впевнені, що зможуть отримати півзахисника.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Однією з пріоритетних цілей для "червоних дияволів" залишається півзахисник Барселони Френкі Де Йонг.

Однак, як повідомляє видання ESPN, англійський клуб почав сумніватися в тому, що угода таки здійсниться.

Джерело стверджує, що на тлі цих проблем Манчестер Юнайтед форсує переговори щодо Лісандро Мартінеса з Аяксом.

У минулому сезоні де Йонг провів 46 матчів у складі "синьо-гранатових", забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед вже зробив пропозицію щодо Лісандро Мартінеса.