Англия

Італійський журналіст Фабриціо Романо спростував кілька трансферних чуток щодо "канонірів".

Раніше в пресі з'явилася інформація про те, що лондонський Арсенал розглядає трансфери центрального півзахисника Челсі Нголо Канте та вінгера Лілля Едона Жегрови.

Однак, як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "каноніри" не робили жодних конкретних спроб отримати як 31-річного француза, так і 23-річного гравця збірної Косова.

Переговори щодо обох гравців з боку Арсеналу не ведуться, — стверджує джерело.

Минулого сезону Канте провів за Челсі 42 матчі, в яких він забив два голи і віддав п'ять асистів.

Що стосується Жегрови, то на його рахунку в минулій кампанії за Лілль 28 поєдинків, шість голів та сім асистів.