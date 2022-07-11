Англия

Головний тренер лондонців хотів би інших гравців.

Челсі продовжує роботу над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонці цікавляться Кріштіану Роналду та Неймаром, проте Томас Тухель сумнівається у підписанні цих гравців.

Стверджується, що "пенсіонери" хочуть досвідчених гравців в атакувальну лінію, проте бразилець та португалець Тухеля не влаштовують. Лондонці ведуть переговори про трансфер Рахіма Стерлінга.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед очікує, що Роналду повернеться до тренувань із клубом, тоді як сам Неймар не хоче залишати ПСЖ.