Франция

Бразильський вінгер активував опцію продовження контракту з парижанами.

Парі Сен-Жермен розглядає варіант з продажем Неймара у найближче трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, сам бразильський футболіст не хоче залишати команду та активував опцію продовження контракту з клубом до літа 2027 року.

Стверджується, що бразилець раніше підписав контракт з ПСЖ до літа 2024 року у 2021, а потім двічі активував опцію продовження контракту на рік.

Минулого сезону Неймар забив 13 м'ячів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах за ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Неймар зіграв менше 50% часу після переходу до ПСЖ.