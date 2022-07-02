Бразильський вінгер активував опцію продовження контракту з парижанами.
Неймар, getty images
02 липня 2022, 09:44
Парі Сен-Жермен розглядає варіант з продажем Неймара у найближче трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, сам бразильський футболіст не хоче залишати команду та активував опцію продовження контракту з клубом до літа 2027 року.
Стверджується, що бразилець раніше підписав контракт з ПСЖ до літа 2024 року у 2021, а потім двічі активував опцію продовження контракту на рік.
Минулого сезону Неймар забив 13 м'ячів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах за ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Неймар зіграв менше 50% часу після переходу до ПСЖ.