Англия

"Сороки" хочуть посилити атакуючу лінію поля.

Ньюкасл продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, "сороки" націлилися на форварда Реала Сосьєдад Александра Ісака і готові зробити велику пропозицію.

Джерело стверджує, що англійський клуб має намір запропонувати за нападаючого близько 42 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що минулого сезону Олександр Ісак провів 39 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився десятьма голами та трьома асистами.

Ньюкасл має намір продовжити контракт зі своїм основним нападником — Каллумом Вілсоном. Нинішня угода завершується через два роки.