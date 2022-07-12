"Сороки" хочуть посилити атакуючу лінію поля.
Александр Ісак, getty images
12 липня 2022, 18:39
Ньюкасл продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Telegraph, "сороки" націлилися на форварда Реала Сосьєдад Александра Ісака і готові зробити велику пропозицію.
Джерело стверджує, що англійський клуб має намір запропонувати за нападаючого близько 42 мільйонів фунтів.
Зазначимо, що минулого сезону Олександр Ісак провів 39 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився десятьма голами та трьома асистами.
Ньюкасл має намір продовжити контракт зі своїм основним нападником — Каллумом Вілсоном. Нинішня угода завершується через два роки.