Київське Динамо зустрінеться в рамках товариського матчу проти Евертона.

Зустріч буде носити благодійний характер — всі зібрані кошти підуть на допомогу Україні. Матч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що 27 липня кияни зустрінуться у матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Раніше повідомлялось, що Динамо проведе товариський матч із Антверпеном.