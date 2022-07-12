Команди зустрінуться на Гудісон Парк.
фото динамо київ
12 липня 2022, 18:55
Київське Динамо зустрінеться в рамках товариського матчу проти Евертона.
Зустріч буде носити благодійний характер — всі зібрані кошти підуть на допомогу Україні. Матч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що 27 липня кияни зустрінуться у матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.
Раніше повідомлялось, що Динамо проведе товариський матч із Антверпеном.