Англия

27-річний англієць незабаром стане гравцем "синіх".

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг у своїх соціальних мережах попрощався з клубом напередодні свого переходу до лондонського Челсі.

Раніше повідомлялося, що Челсі заплатить за трансфер 47,5 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 2,5 млн будуть передбачені як бонуси.

"Сім сезонів, одинадцять великих трофеїв, ціле життя спогадів.

Тренерському штабу, який відігравав величезну роль у моєму розвитку протягом багатьох років, моїм одноклубникам, які стали не просто тими, з ким я поділяю поле, персоналу, уболівальникам, які невпинно підтримували команду, та всім, хто причетний до Манчестер Сіті — моя повага до вас не може бути ще більшою.

Яка ж це була поїздка. Я вдячний за злети та падіння. Саме падіння іноді випробовували мою силу та рішучість і дозволяли мені стояти тут перед вами як найкраща версія себе.

Я прибув до Манчестера 20-річним, сьогодні я від’їжджаю як чоловік. Дякую за нескінченну підтримку. Для мене було честю носити футболку Манчестер Сіті", — написав Стерлінг в Instagram.

Нагадаємо, Стерлінг виступав за "городян" із 2015 року. За цей час він провів 337 поєдинків, у яких забив 131 гол та віддав 94 результативні передачі.