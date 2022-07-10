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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути всього в одну хвилину.

У суботу, 9 липня, новинні стрічки сколихнула звістка про, схоже, остаточне рішення нападника Кріштіану Роналду щодо його майбутнього в Манчестер Юнайтед, у той час як мюнхенська Баварія погодилась стати ще одним клубом, який заплатить божевільні кошти за захисника Маттейса де Лігта, а лондонський Челсі наблизився до здійснення гучного придбання.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.