Англия

"Сороки" не готові задовольнити запити Байєра та Реала Сосьєдад.

Ньюкасл продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, "сороки" працюють над переходами Мусси Діабі з Байєра та Александра Ісака з Реала Сосьєдад, проте зіткнулися з труднощами.

Джерело стверджує, що англійський клуб не може дозволити собі трансфери з фінансової точки зору. І Байєр, і Реал Сосьєдад не готові йти на поступки в ціні, а також хочуть отримати всю суму за своїх гравців відразу.

Клаусула шведського форварда складає 90 мільйонів євро, тоді як за Діабі необхідно заплатити 70 мільйонів євро.

Ньюкасл має намір продовжити контракт зі своїм основним нападником — Каллумом Вілсоном. Нинішня угода завершується через два роки.