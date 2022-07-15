Англия

У 2019 році лондонський клуб придбав футболіста за 80 мільйонів євро.

Вінгер лондонського Арсеналу Ніколя Пепе може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Diario de Sevilla.

За інформацією джерела, керівництво Севільї готове запропонувати за 27-річного івуарійця 18 мільйонів євро плюс бонуси, але Арсенал сподівається отримати близько 25 млн. євро.

Також зазначається, що футболіст не входить до планів Мікеля Артеті і він уже сам заявляв про своє бажання покинути стан "канонірів".

Зазначимо, що у 2019 році Арсенал придбав Пепе у Лілля за 80 мільйонів євро.

Минулого сезону Пепе провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.