"Червоні дияволи" хочуть підписати французького захисника.
Джонатан Клосс, фото Ланс
15 липня 2022, 20:59
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Evening Standard, "червоні дияволи" спробують підписати захисника Ланса Джонатана Клосса.
Французький футболіст у разі переходу конкуруватиме з Аароном Ван-Бісакою та Діогу Далотом.
Минулого сезону 29-річний захисник минулого сезону провів 40 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та 11 результативними передачами.
Нагадаємо, що на захисника Ланса також націлені Челсі та Атлетіко, проте про пропозиції не повідомлялось.