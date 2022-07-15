Англия

"Червоні дияволи" хочуть підписати французького захисника.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Evening Standard, "червоні дияволи" спробують підписати захисника Ланса Джонатана Клосса.

Французький футболіст у разі переходу конкуруватиме з Аароном Ван-Бісакою та Діогу Далотом.

Минулого сезону 29-річний захисник минулого сезону провів 40 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, що на захисника Ланса також націлені Челсі та Атлетіко, проте про пропозиції не повідомлялось.