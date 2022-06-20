Франция

Обидва клуби шукають посилення правого флангу оборони.

Захисник Джонатан Клосс після дуже вдалого сезону у складі Ланса привернув увагу європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, французький футболіст став трансферною метою Челсі та Атлетіко.

Минулого сезону 29-річний захисник минулого сезону провів 40 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі працює ще над одним трансфером - лондонці та Інтер запланували черговий раунд переговорів щодо Лукаку.