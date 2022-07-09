Франция

Захисник Ланса може змінити клубну прописку.

Марсель розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "провансальці" ведуть переговори щодо підписання Джонатана Клосса.

Минулого сезону 29-річний захисник минулого сезону провів 40 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, що на захисника Ланса також націлені Челсі та Атлетіко, проте про пропозиції не повідомлялось.