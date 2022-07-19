Манчестер Сіті після завершення переходу Олександра Зінченка до Арсеналу зробить пропозицію щодо Марка Кукурельї.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, перехід українця вже знаходиться на завершальній стадії, а тому "містяни" готові розпочати переговори щодо іспанця.

У сезоні-2021/22 Кукурелья відіграв 35 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку один гол та одна результативна передача.

Нагадаємо, що Зінченко домовився з Арсеналом про контракт та пройде медогляд.