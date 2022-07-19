Англія

"Містяни" чекають на завершення переходу Зінченка.

Манчестер Сіті після завершення переходу Олександра Зінченка до Арсеналу зробить пропозицію щодо Марка Кукурельї.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, перехід українця вже знаходиться на завершальній стадії, а тому "містяни" готові розпочати переговори щодо іспанця.

У сезоні-2021/22 Кукурелья відіграв 35 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку один гол та одна результативна передача.

Нагадаємо, що Зінченко домовився з Арсеналом про контракт та пройде медогляд.