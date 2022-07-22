Англія

Лідер збірної України підписав контракт із Арсеналом до літа 2024 року.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

25-річний українець уклав з "канонірами" контракт до літа 2026 року, а його трансфер коштував лондонцям 35 мільйонів євро.

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Зазначимо, що тепер Зінченко працюватиме під керівництвом свого колишнього тренера Мікеля Артети, з яким він знайомий ще за часів Манчестер Сіті, коли іспанець був помічником Хосепа Гвардіоли.

Прес-служба Арсеналу опублікувала відео зустрічі українця та керманіча лондонського клубу з наступним підписом: "Добре виглядаєш, Алексе". Сам Артета привітав Зінченка у команді.