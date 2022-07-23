Захисник Арсеналу може перебратися до Італії.
Нуну Тавареш, getty images
23 липня 2022, 09:40
Арсенал після приходу до команди Олександра Зінченка розглядає можливість відходу Нуну Тавареша.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, у боротьбі за португальського захисника лідирує Аталанта.
Минулого сезону португальський вінгбек провів за "канонірів" 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Марсель може зробити Арсеналу пропозицію стосовно Тавареша.