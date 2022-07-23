Англія

"Червоні дияволи" не відпустять француза.

Манчестер Юнайтед допускав можливість продажу Антоні Мартіаля в поточне літнє трансферне вікно, але тепер англійський клуб має інші плани.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, головний тренер команди Ерік Тен Гаг та керівництво клубу ухвалили рішення залишити французького форварда.

Стверджується, що Антоні Мартіаля хотіли орендувати два клуби, але отримали відмову.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед був готовий влаштувати літній розпродаж на тлі приходу в команду нового головного тренера в обличчі Еріка Тен Хага.