Англія

Нідерландець може повернутися до АПЛ.

Ньюкасл продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно та звернув увагу на Мемфіса Депая.

Як повідомляє видання Sport.es, "сороки" готові заплатити необхідні 20 мільйонів євро, проте сам футболіст не має бажання переходити до Ньюкаслу.

Нідерландський вінгер віддає перевагу спортивним проектам. Крім того, він не хоче повертатися до АПЛ.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона готова відпустити Депая, але не наполягатиме на його трансфері.