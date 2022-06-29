Испания

Втім, поки це малоймовірно

За повідомленням авторитетного журналіста Фабріціо Романо, у понеділок представники Мемфіса Депая зустрілися з керівництвом Барселони для вирішення питання продовження контракту, який діє до червня наступного року.

Втім, результату зустріч не дала. Незважаючи на те, що Депай щасливий у Каталонії, він розглядає усі варіанти продовження кар'єри, у тому числі перехід до іншого клубу.

Нагадаємо, що натомість до продовження контракту з "блаугранас" близький і готовий Гаві.