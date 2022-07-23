Англія

Українець невдовзі проведе свій перший матч за лондонців.

Олександр Зінченко підписав контракт з Арсеналом і вже незабаром може провести дебютний поєдинок за лондонців.

Українець може зіграти проти Челсі 24 липня о 3:00.

"Він збирається тренуватися, йому це дозволили. Якщо він почувається добре, можливо, матиме кілька хвилин проти Челсі.

Ми ухвалимо це рішення пізніше, але запевняю вас, що Олександр наполягатиме на тому, щоб зіграти кілька хвилин", — наводить слова Артети football.london.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.