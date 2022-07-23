Англія

Фанати лондонського клубу вже жартують про цікавий збіг.

Напередодні український виконавець Олександр Зінченко офіційно завершив свій перехід зі складу Манчестер Сіті до лондонського Арсеналу.

25-річний виконавець уже встиг прокоментувати своє приєднання до розташування "канонірів", у той час як технічний директор клубу зробив неочікуване зізнання.

А вже коли інформаційний шум від цього переходу почав згасати, столичний колектив невимушено розкрив таємницю стосовно ігрового номеру, на якому зупинив свій вибір наш співгромадянин.

Як можна побачити на сайті офіційного інтернет-магазину Арсенала, Зінченко буде виступати під №35.

Варто зауважити, що свого часу він розпочинав етап кар’єри в складі Манчестер Сіті саме з цього номера, після чого на початку сезону-2019/20 змінив його на вже більш звичний №11.

Цікаво, що підсумкова вартість трансферу склала саме 35 млн євро, про що вже встигли пожартувати в соціальних мережах фанати клуба.

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