Жуан Пальїнья (п, Спортінг Лісабон, 20 млн)

Андреас Перейра (п, Манчестер Юнайтед 9,5 млн)



Андре-Франк Замбо-Ангісса (п, Наполі, 15 млн)

Фабіу Карвалью (п, Ліверпуль, 5,9 млн)

Жан Мікаель Сері (п, Галл Сіті, ва)

Стівен Сессеньйон (з, Чарльтон, ор)

Сайрус Крісті (з, без клубу, ва)

Фабрі (в, без клубу, ва)

Майкл Гектор (з, без клубу, ва)

Алфі Моусон (з, без клубу, ва)