Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в англійській Прем'єр-лізі під час літнього трансферного вікна 2022 року.
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Англії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
|
Прийшли
|
Пішли
|Габріел Жезус (н, Манчестер Сіті, 52,2 млн)
Фабіу Вієйра (п, Порту, 35 млн)
Метт Тернер (в, Нью-Інгленд, 6,36 млн)
Маркіньос (н, Сан-Паулу, 3,5 млн)
|Маттео Гендузі (п, Марсель, 11 млн)
Константінос Мавропанос (з, Штутгарт, 3,2 млн)
Александр Ляказетт (н, Ліон, ва)
Остон Трасті (з, Бірмінгем, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
|Дієго Карлос (з, Севілья, 31 млн)
Філіппе Коутіньо (п, Барселона, 20 млн)
Робін Ольсен (в, Рома, 3,5 млн)
Людвіг Аугустінссон (з, Севілья, ор за 500 тис)
|Метт Таргетт (з, Ньюкасл, 17,5 млн)
Трезеге (н, Трабзонспор, 4 млн)
Ловре Калинич (в, Хайдук, ва)
Конор Хуріхейн (п, Дербі, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Джо Ротвелл (п, Блекберн, ва)
Раян Фредерікс (з, Вест Гем, ва)
|Роббі Бреді (п, Престон, ва)
Гевін Кілкені (п, Сток Сіті, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
|Хуліо Енсісо (н, Лібертад, 11,6 млн)
Сімон Адінгра (н, Норшелланн, 8 млн)
|Ів Біссума (п, Тоттенгем, 29,2 млн)
Тудор Балута (п, Фарул, са)
Сімон Адінгра (н, Юніон, ор)
Хейдон Робертс (з, Дербі, ор)
Абдаллах Сіма (н, Анже, ор)
Аарон Коннолі (н, Венеція, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
|Кін Льюїс-Поттер (н, Галл Сіті, 19 млн)
Аарон Гікі (з, Болонья, 16,5 млн)
Єгор Ярмолюк (п, Дніпро-1, 1,5 млн)
Томаш Стракоша (в, Лаціо, ва)
|Крістіан Еріксен (п, Манчестер Юнайтед, ва)
Жюльєн Жанвьє (з, без клубу, ва)
Занка (з, без клубу, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Наєф Агуерд (з, Ренн, 35 млн)
Флінн Даунс (п, Суонсі, 10,65 млн)
Альфонс Ареола (в, ПСЖ, 9,3 млн)
|Андрій Ярмоленко (н, Аль-Айн, ва)
Раян Фредерікс (з, Борнмут, ва)
Марк Нобл (п, без клубу, зк)
Девід Мартін (в, без клубу, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Натан Коллінз (з, Бернлі, 24,3 млн)
Хван Хі Чхан (н, Лейпциг, 16,7 млн)
|Рубен Вінагре (з, Спортінг Лісабон, 10 млн)
Джон Радді (в, Бірмінгем, ва)
Ромейн Саїс (з, Бешікташ, ва)
Марсал (з, Ботафого, ва)
Луї Моулден (в, Соліхалл, ор)
Ренат Дадашов (н, Грассхоппер, ?)
Кі-Джана Хоевер (з, ПСВ, ор)
Франсішку Трінкан (н, Барселона, по)
|
Прийшли
|
Пішли
|Джеймс Тарковські (з, Бернлі, ва)
|Рішарлісон (н, Тоттенгем, 58 млн)
Ченк Тосун (н, Бешікташ, ва)
Джонджо Кенні (з, Герта, ва)
Жуан Вірджинья (в, Камбюр, ор)
Фабіан Делф (п, без клубу, ва)
Енді Лонерган (в, без клубу, ва)
Гільві Сігюрдссон (п, без клубу, ва)
Анвар Ель Газі (н, Астон Вілла, по)
|
Прийшли
|
Пішли
|Шейк Дукуре (п, Ланс, 21,3 млн)
Сем Джонстоун (в, Вест Бром, ва)
Малком Ебіовей (н, Дербі, ва)
|Ярослав Ях (з, Заглембе Любін, ва)
Якоб Монтес (п, без клубу, ва)
Мартін Келлі (п, без клубу, ва)
Конор Галлахер (п, Челсі, по)
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Елдін Якупович (в, без клубу, ва)
Адемола Лукман (н, Лейпциг, по)
|
Прийшли
|
Пішли
|Дарвін Нуньєс (н, Бенфіка, 75 млн)
Фабіу Карвалью (п, Фулгем, 5,9 млн)
Келвін Ремзі (з, Абердін, 4,9 млн)
|Садіо Мане (н, Баварія, 32 млн)
Неко Вільямс (з, Ноттінгем Форест, 20 млн)
Такумі Мінаміно (н, Монако, 15 млн)
Марко Груїч (п, Порту, 9 млн)
Шеї Оджо (н, Кардіфф, ва)
Бен Вудберн (п, Престон, ва)
Дівок Орігі (н, Мілан, ва)
Лоріс Каріус (в, без клубу, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Бренден Ааронсон (п, Зальцбург, 32,84 млн)
Луїс Сіністерра (н, Феєнорд, 25 млн)
Тайлер Адамс (п, Лейпциг, 17 млн)
Расмус Крістенсен (з, Зальцбург, 13 млн)
Марк Рока (п, Баварія, 12 млн)
Дарко Г'ябі (п, Манчестер Сіті, 5,8 млн)
|Рафінья (н, Барселона, 58 млн)
Калвін Філліпс (п, Манчестер Сіті, 48,75 млн)
Лоран Де Бок (з, Зюлте-Варегем, ва)
Ліам Маккаррон (н, Сток Сіті, ?)
Чарлі Крессвелл (з, Міллуолл, ор)
Тайлер Робертс (н, КПР, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
|Ерлінг Голанд (н, Боруссія Дортмунд, 60 млн)
Калвін Філліпс (п, Лідс, 48,75 млн)
Штефан Ортега (в, Армінія, ва)
|Рахім Стерлінг (н, Челсі, 56,2 млн)
Габріел Жезус (н, Арсенал, 52,2 млн)
Педро Порро (з, Спортінг Лісабон, 8,5 млн)
Ко Ітакура (п, Боруссия Менхенгладбах, 5 млн)
Ріотаро Мешіно (н, Гамба Осака, ва)
Фернандіньо (п, Атлетіко Паранаенсе, ва)
Дієго Роза (п, Візела, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
|Тайрелл Маласія (з, Феєнорд, 15 млн)
Крістіан Еріксен (п, Брентфорд, ва)
|Андреас Перейра (п, Фулгем, 9,5 млн)
Неманья Матич (п, Рома, ва)
Поль Погба (п, Ювентус, ва)
Дін Гендерсон (в, Ноттінгем Форест, ор)
Лі Грант (в, без клубу, зк)
Джессі Лінгард (н, без клубу, ва)
Хуан Мата (п, без клубу, ва)
Едінсон Кавані (н, без клубу, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Тайво Авонії (н, Уніон Берлін, 20,5 млн)
Неко Вільямс (з, Ліверпуль, 20 млн)
Жуліан Б'янкон (з, Труа, 10 млн)
Мусса Ніакате (з, Майнц, 10 млн)
Омар Річардс (з, Баварія, 8,5 млн)
Уейн Хеннессі (в, Бернлі, ?)
Дін Гендерсон (в, Манчестер Юнайтед, ор)
|Бріс Самба (в, Ланс, 5 млн)
Тобіаш Фігейреду (з, Галл Сіті, ва)
Ітан Горват (в, Лутон, ор)
Джонатан Панзо (з, Ковентрі, ор)
Карл Дженкінсон (з, без клубу, ва)
Гаетан Бонг (з, без клубу, ва)
Льюїс Граббан (н, без клубу, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Свен Ботман (з, Лілль, 37 млн)
Метт Таргетт (з, Астон Вілла, 17,5 млн)
Нік Поуп (в, Бернлі, 11,5 млн)
|Фредді Вудман (в, Престон, ?)
Айзек Гейден (п, Норвіч, ор)
Джефф Гендрік (п, Редінг, ор)
Кіран Кларк (з, Шеффілд Юнайтед, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
|Гевін Базуну (в, Манчестер Сіті, 14 млн)
Ромео Лавіа (з, Манчестер Сіті, 12,3 млн)
Армел Белла-Котчап (з, Бохум, 10 млн)
Джо Арібо (п, Рейнджерс, 7,1 млн)
Матеуш Ліс (в, Алтай, ва)
|Гаррі Льюїс (в, Бредфорд, ва)
Фрейзер Форстер (в, Тоттенгем, ва)
Шейн Лонг (н, Редінг, ва)
Ден Н'Лундулу (н, Челтенгем, ор)
Армандо Броя (н, Челсі, по)
|
Прийшли
|
Пішли
|Рішарлісон (н, Евертон, 58 млн)
Ів Біссума (п, Брайтон, 29,2 млн)
Іван Перішич (п, Інтер, ва)
Фрейзер Форстер (в, Саутгемптон, ва)
|Стевен Бергвейн (н, Аякс, 31,25 млн)
Кемерон Картер-Вікерс (з, Селтік, 7 млн)
Джек Кларк (н, Сандерленд, ?)
П'єрлуїджі Голліні (в, Аталанта, по)
|
Прийшли
|
Пішли
|Жуан Пальїнья (п, Спортінг Лісабон, 20 млн)
Андреас Перейра (п, Манчестер Юнайтед 9,5 млн)
|Андре-Франк Замбо-Ангісса (п, Наполі, 15 млн)
Фабіу Карвалью (п, Ліверпуль, 5,9 млн)
Жан Мікаель Сері (п, Галл Сіті, ва)
Стівен Сессеньйон (з, Чарльтон, ор)
Сайрус Крісті (з, без клубу, ва)
Фабрі (в, без клубу, ва)
Майкл Гектор (з, без клубу, ва)
Алфі Моусон (з, без клубу, ва)
|
Прийшли
|
Пішли
|Рахім Стерлінг (н, Манчестер Сіті, 56,2 млн)
|Ромелу Лукаку (н, Інтер, ор за 8 млн)
Антоніо Рюдігер (з, Реал Мадрид, ва)
Адреас Крістенсен (з, Барселона, ва)
Джейк Кларк-Солтер (з, КПР, ва)
Чарлі Мусонда (н, без клубу, ва)
Денні Дрінквотер (п, без клубу, ва)
Сауль Ньїгес (п, Атлетіко Мадрид, по)
*Інформація в даному матеріалі періодично оновлюється